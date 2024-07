Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,38 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:40 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,38 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 11,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 343.559 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,58 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,29 Prozent.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,43 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,073 EUR je Aktie.

