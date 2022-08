Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 01.08.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 9,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 9,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 619.027 Stück.

Bei 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 47,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (6,97 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,39 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.251,16 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex