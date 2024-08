Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 13,91 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,91 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.933 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 13,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,06 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

