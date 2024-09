Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 14,28 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 14,28 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.409 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 10,43 Prozent Luft nach oben. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,03 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Börsianer in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich mittags seitwärts

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind