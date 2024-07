Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag tiefer

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 11,54 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,54 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,50 EUR. Bei 11,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.304 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 36,66 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 25,34 Prozent Luft nach unten.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,063 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

