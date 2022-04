Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 15,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 15,58 EUR. Bei 16,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.579.891 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 markierte das Papier bei 27,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 72,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,30 EUR am 24.02.2022. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 28,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 12.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Nordex am 12.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 28.03.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,386 EUR je Nordex-Aktie.

