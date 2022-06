Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag gesucht

Das Papier von Nordex konnte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 11,06 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 11,07 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,85 EUR. Bisher wurden heute 345.319 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,88 EUR an. 44,35 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 9,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,65 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,17 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.488,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.251,16 EUR im Vorjahreszeitraum.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 20.06.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.08.2023 werfen.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,117 EUR einfahren.

