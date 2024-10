Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 13,57 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 3,1 Prozent auf 13,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 13,60 EUR. Bei 13,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.333 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,21 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 36,51 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,097 EUR je Aktie belaufen.

