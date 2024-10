Nordex Aktie News: Nordex steigt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 13,25 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 13,25 EUR. Bei 13,27 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 13,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.324 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 15,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 34,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,03 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,097 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

