Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,53 EUR abwärts.

Das Papier von Nordex befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 17,53 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 17,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.226 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 18,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 40,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex gewährte am 25.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,06 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

