Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 17,42 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,4 Prozent auf 17,42 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 17,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.283 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 18,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,011 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,20 EUR an.

Am 25.04.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,83 Prozent zurück. Hier wurden 1,44 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,680 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

