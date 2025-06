MÄRKTE EUROPA/DAX gut behauptet nach Rahmenabkommen zwischen USA und China

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte gehen bei uneinheitlichem Grundton gut behauptet in den Mittwoch. Der DAX steigt im Eröffnungsgeschäft um 0,1 Prozent auf 24.001 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert wenig verändert bei 5.418 Punkten. Dabei führt das Umfeld zu einem uneinheitlichen Grundton bei den Einzelwerten. Das in London verabredete Rahmenabkommen für den Handel zwischen den USA und China stützt vor allem die Stimmung für Industrie- und Technologiewerte, aber auch für die konjunkturabhängigen rohstoffnahen Basic Resources. Dagegen werden defensive Titel aus dem Versorger-, dem Nahrungsmittel- und dem Pharmasektor eher gegeben.

Auch das Abkommen wollen Marktteilnehmer nicht überbewerten: "Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und China ist nach wie vor möglich und könnte eine Verkaufswelle von Risikoanlagen auslösen", so Linh Tran, Marktanalystin bei XS.com. Bisher gebe es lediglich ein Rahmenabkommen, das bis zum 10. August in ein Vertragswerk münden müsse. Sonst träten die aktuellen Zölle wieder in Kraft. Zunächst stütze das Rahmenabkommen aber die Risikobereitschaft, so die Analystin. Geld fließe nun erst einmal wieder in Risikoanlagen.

Zudem braucht die EU ein eigenes Abkommen, die Trump-Regierung hat eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt. Im DAX ziehen Bayer um 2,0 Prozent auf 27,31 Euro an. Laut Händlern hat HSBC das Kursziel auf 32 von 20 Euro erhöht und die Aktie auf "Buy" von "Hold" erhöht. Auch Deutsche Bank liegen mit einem Plus von 0,4 Prozent fester im Markt, ebenso Siemens mit einem Plus von 0,7 Prozent. Dagegen werden die ehemaligen Favoriten aus dem Versicherungsbereich, aber auch Deutsche Telekom und SAP weiter vernachlässigt.

Nicht überbewerten wollen Marktteilnehmer die Erholung um 0,6 Prozent bei Rheinmetall. Der Kurs war am Vortag um knapp 6 Prozent eingebrochen. "Die Aktie hat den seit 1.300 Euro intakten beschleunigten Aufwärtstrend mit einem Take-Profit-Signal gebrochen", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem liege der Kurs seit Jahresbeginn immer noch 190 Prozent im Plus, bei anderen Rüstungswerten wie Renk seien es noch deutlich mehr. Diese erholen sich um 2 Prozent, nachdem sie am Dienstag um knapp 12 Prozent gefallen waren.

Safran fallen um 0,2 Prozent. Die Citi hat Safran heruntergenommen, sie stuft den Titel nun nur noch mit "Neutral" statt mit "Buy" ein.

Vom Umfeld her ist es sehr ruhig, sowohl der Renten- als auch der Devisenmarkt treten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Markt warte nun auf die US-Preisdaten am Nachmittag. Erwartet wird, dass die US-Verbraucherpreise im Mai erneut um 0,2 Prozent gestiegen sind, die Jahresrate soll auf 2,4 Prozent zugenommen haben. In der Kernrate rechnen Volkswirte ebenfalls mit einer Beschleunigung auf 2,9 von 2,8 Prozent, auch die Monatsveränderung soll hier mit 0,3 Prozent etwas höher ausfallen als die 0,2 Prozent aus dem April.

