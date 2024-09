Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag nahezu unbewegt

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,06 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:41 Uhr bei der Nordex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 14,06 EUR. Bei 14,17 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,97 EUR nach. Bei 14,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 33.364 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 38,72 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

