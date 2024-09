Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 13,73 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 13,73 EUR. Bei 13,71 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.684 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 14,86 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,25 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,106 EUR in den Büchern stehen haben wird.

