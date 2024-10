Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 13,33 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 13,33 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 13,33 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 317.639 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 18,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,37 EUR an.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Nordex dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,097 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

