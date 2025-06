Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,52 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 17,81 EUR. Bei 17,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 218.306 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,94 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,20 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.04.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Mai 2025: Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie