Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12.07.2022 12:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 9,33 EUR. Bei 9,33 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 625.972 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 18,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 50,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 24,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,39 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.251,16 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com