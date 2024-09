Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 14,28 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 14,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 14,51 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168.987 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 39,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen