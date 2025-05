Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 17,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:45 Uhr 3,0 Prozent. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,34 EUR zu. Mit einem Wert von 17,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 545.636 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 18,34 EUR. Gewinne von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,20 EUR.

Am 25.04.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,68 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie stabil: Ibrahim Oezarslan als Chief Commercial Officer

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren