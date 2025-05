Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 17,91 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,91 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,76 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 18,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.230 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,40 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Abschläge von 41,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,20 EUR an.

Am 25.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nordex dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

