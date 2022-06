Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 9,25 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 9,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,35 EUR. Bisher wurden heute 609.390 Nordex-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,88 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 53,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 9,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,51 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,44 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 21.06.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.08.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex erhält Zuschlag für Auftrag aus Serbien - Nordex-Aktie sackt ab

Erste Schätzungen: Nordex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mai 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex