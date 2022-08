Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 10,49 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 10,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 558.771 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Gewinne von 39,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,67 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 16.08.2023.

