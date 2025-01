Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,38 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 12,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 409.845 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,40 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,048 EUR je Aktie aus.

