Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 12,74 EUR nach.

Das Papier von Nordex befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 12,74 EUR ab. Bei 12,65 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.930 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,78 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,37 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,097 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

