Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 12,36 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 12,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.946 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 14.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,071 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

