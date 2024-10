Nordex Aktie News: Nordex stabilisiert sich am Vormittag

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,19 EUR.

Die Nordex-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,19 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,21 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 13,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.594 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,37 EUR.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,86 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,082 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

