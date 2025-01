Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Montagvormittag auf rotes Terrain

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 12,01 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 12,01 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,94 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.589 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von 31,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 28,26 Prozent wieder erreichen.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,13 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,048 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich mittags fester

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone