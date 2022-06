Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,8 Prozent auf 8,72 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 8,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.121.482 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 19,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 56,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,20 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,65 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 21.06.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR je Aktie ausweisen dürften.

