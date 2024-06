Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag tiefer

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 12,28 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,3 Prozent auf 12,28 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 12,25 EUR. Bei 12,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.325 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,42 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 42,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte Nordex die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,071 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Nordex-Aktie profitiert: Nordex sammelt neue Aufträge aus Deutschland ein

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen