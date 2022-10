Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 04:22 Uhr 3,7 Prozent. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 8,71 EUR. Bei 8,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 329.148 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 50,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,97 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 24,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,57 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nordex am 15.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

