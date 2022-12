Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag gesucht

Das Papier von Nordex konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,20 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,32 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169.207 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 30,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 75,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,03 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.259,65 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

November 2022: So schätzen Experten die Nordex-Aktie ein

Nordex-Aktie steigt dennoch zweistellig: Nordex wird für 2022 pessimistischer

Vestas-Aktie springt dennoch an: Vestas passt Prognose nach unten an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com