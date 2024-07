Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 13,56 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 13,56 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 13,56 EUR. Mit einem Wert von 13,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.671 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,30 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,46 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,43 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,059 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

