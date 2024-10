Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,65 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 13,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 13,82 EUR. Bei 13,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.509 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 13,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 36,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,37 EUR an.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,076 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone