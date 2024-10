Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,64 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,64 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,67 EUR aus. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,57 EUR nach. Bei 13,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.679 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 58,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,37 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,076 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone