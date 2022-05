Nordex Aktie News: Nordex bricht am Mittwochvormittag ein

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 25.05.2022 09:22:00 Uhr um 8,2 Prozent auf 11,52 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 11,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,45 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.002 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,88 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,55 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,19 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,11 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,17 EUR gegenüber -0,44 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Am 20.06.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2023 0,351 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie im Plus: Transfergesellschaft bei Nordex muss laut Minister Unternehmen tragen

Hot Stocks heute: Windaktien Im Fokus: Siemens Energy, Nordex und Ørsted

Siemens Gamesa-Aktie steigt kräftig: Siemens Energy erwägt Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex