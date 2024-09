Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Nordex-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 14,75 EUR.

Die Nordex-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,75 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,07 EUR aus. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 14,61 EUR. Bei 14,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 272.679 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Abschläge von 41,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 17.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

