Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 15,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,69 EUR an. Mit einem Wert von 15,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 262.028 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 13,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,39 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,016 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,65 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 27.02.2025. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 2,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,677 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

