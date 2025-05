Nordex Aktie News: Nordex zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 16,99 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 16,99 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 17,24 EUR. Bei 16,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 396.802 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,63 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 3,77 Prozent wieder erreichen. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,32 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,011 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

