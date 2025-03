Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Minus

Nordex im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,56 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 15,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,29 EUR aus. Mit einem Wert von 15,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.444 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 48,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,016 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,65 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,677 EUR im Jahr 2025 aus.

