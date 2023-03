Nordex Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nordex

Die Nordex-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 12,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,79 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.879 Stück gehandelt.

Am 08.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,84 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 80,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,23 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,28 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nordex am 31.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 14.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie mit deutlichen Verlusten: Abriss von vier Windrädern hat begonnen

Nordex-Aktie profitiert: Nordex erhält in Deutschland Auftrag über 50 MW

Nordex-Aktie springt dennoch an: Nordex verzeichnet unerwartet hohen operativen Verlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex