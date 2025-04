Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,90 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,90 EUR. Bei 16,10 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 15,90 EUR. Bei 16,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 11.401 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,63 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 51,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,010 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,12 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,68 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,674 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie mit Schwankungen: Nordex bleibt beim Umsatz unter den Erwartungen

Ausblick: Nordex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US-Risiken setzen der Orsted-Aktie zu - Nordex-Aktie rutscht mit ab