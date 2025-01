Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 10,99 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 10,99 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.549 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (9,13 EUR). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 20,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 17,78 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 1,67 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,07 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,047 EUR in den Büchern stehen haben wird.

