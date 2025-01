Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 10,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 11,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.687 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,13 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 17,78 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,67 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,07 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 27.02.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,047 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

