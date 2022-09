Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag schwächer

Um 12:22 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,48 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 8,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.153 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 51,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,70 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,57 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.251,16 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie in Rot: Nordex kehrt in SDAX zurück - Auch MDAX und TecDAX mit Änderungen

HOCHTIEF-Aktie, Nordex-Aktie und weitere dürfen auf Aufstieg hoffen: Zahlreiche Wechsel in MDAX, SDAX und TecDAX erwartet

Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie im August 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com