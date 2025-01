Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 10,98 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 10,98 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 10,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 405.081 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,13 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 20,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,78 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte Nordex die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,047 EUR je Nordex-Aktie.

