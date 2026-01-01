DAX24.556 +1,0%Est505.964 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.565 -0,5%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1887 -0,7%Öl70,74 -0,2%Gold5.043 -6,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Norwegen schließt sich EU-Sanktionen gegen Iran an

30.01.26 14:51 Uhr

OSLO (dpa-AFX) - Norwegen schließt sich nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran den Sanktionen der EU gegen iranische Akteure an. Das teilte das Außenministerium in Oslo mit.

Wer­bung

Am Donnerstag hatte die EU Irans Revolutionsgarden wegen ihres grausamen Vorgehens gegen die Proteste als Terrororganisation eingestuft. Bei der gewaltsamen Unterdrückung von Demonstrationen sollen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein.

Der EU-Entscheidung zu den Revolutionsgarden war ein formeller Beschluss zu Sanktionen gegen 31 andere Akteure aus dem Iran vorausgegangen. Ihnen wird ebenfalls eine Mitverantwortung für die brutale Niederschlagung der Proteste sowie die fortgesetzte Unterstützung des Irans für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen.

Gewalt gegen Zivilbevölkerung "völlig inakzeptabel"

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide sagte laut der Mitteilung, man habe die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung öffentlich sowie im direkten Kontakt mit den iranischen Behörden verurteilt. "Wir haben betont, dass der weit verbreitete Gebrauch von Hinrichtungen, Festnahmen, Folter und langanhaltenden Internetsperren als Kontrollinstrumente völlig inakzeptabel sind", sagte Barth Eide demnach. Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, mit dieser aber eng verbunden./arn/DP/stw