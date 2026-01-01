DAX24.686 +0,6%Est505.885 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 +3,5%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.642 +2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl60,74 -0,1%Gold4.433 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft! Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft!
Big in Japan. Und in China. Und in Südkorea... Big in Japan. Und in China. Und in Südkorea...
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nouripour: 'Die Leute im Iran brauchen Unterstützung'

05.01.26 11:33 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour fordert von der Bundesregierung eine klare Reaktion auf die staatliche Gewalt gegen Demonstranten im Iran. Die Menschen im Iran seien verzweifelt wegen der verheerenden Wirtschaftslage und der "Tyrannei des Regimes", das nur Paranoia kenne. "Ich weiß nicht, warum sich die Bundesregierung zurückhält", sagte der im Iran geborene Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Sie muss ins Handeln kommen."

Wer­bung

Er forderte deutsches Engagement dafür, die iranischen Revolutionsgarden in der Europäischen Union als Terrororganisation einzustufen. Zudem müsse Außenminister Johann Wadephul umgehend mit Partnern in der Region wie Aserbaidschan, Irak und Pakistan das Gespräch suchen.

Wadephul und Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) sollten zudem Menschen aus der iranischen Zivilgesellschaft empfangen, forderte Nouripour. "Die Leute im Iran brauchen Unterstützung", sagte Nouripour. "Die Bundesregierung muss den Protestierenden zumindest signalisieren, dass sie unsere Aufmerksamkeit haben."

Die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einer möglichen Militäraktion im Iran sagte Nouripour: "Die Reaktionen, die mich aus dem Iran erreichen, sind ambivalent: Sehr viele wünschen sich dort einen Regimewechsel. Aber die Interventionen der letzten Jahre und jetzt auch in Venezuela zeigen, dass Trump keinen Plan für den Tag danach hat. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Das darf aber doch keine Ausrede für die Europäer sein, weiter die Hände in den Schoß zu legen und zu schweigen."

Wer­bung

Bei staatlicher Gewalt gegen Proteste im Iran waren nach einem Bericht von Human Rights Watch zuletzt mindestens 19 Menschen getötet worden. US-Präsident Trump hatte nach den Berichten über Todesopfer erneut mit einem Eingreifen gedroht./vsr/DP/zb