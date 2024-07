Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Mittag Tendenz

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,10 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,10 CHF an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 96,45 CHF. Bei 95,66 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 96,01 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 359.284 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,30 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,71 USD je Novartis-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,63 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 10,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,26 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Schwacher Handel: SMI zeigt sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein