Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 96,15 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 96,15 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 96,82 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 95,97 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,40 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428.140 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,65 Prozent.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,09 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,00 CHF angegeben.

Am 29.04.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2025 aus.

