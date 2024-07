Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag tiefer

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 96,00 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 96,00 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 95,52 CHF ein. Bei 95,93 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1.055.120 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,06 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,71 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,63 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,26 USD je Aktie.

